Norveç askerleri Litvanya'daki NATO gücüne katıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Litvanya'da NATO'ya bağlı İleri Varlık Taburu Savaş Grubu, Norveç ordusundan unsurların katılımıyla ülkedeki konuşlanmasını tamamladı.
Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Karoblis, yaptığı açıklamada, Norveç'ten 200 asker ve 60 savaş aracının, Kaunas kentinin 40 kilometre kuzeydoğusunda Rukla'daki bin kişilik çok uluslu görev gücüne katıldığını duyurdu.
Korablis, görev gücünün "NATO'nun bir üyesine yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı" mesajını verdiğini söyledi.
Komutasını Almanya'nın üstlendiği birlik Belçika, Hollanda, ve Norveç askerlerinden oluşuyor.
Geçen yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan NATO Zirvesi'nde, ittifakın Rusya ile Beyaz Rusya'ya komşu ülkelere birlik konuşlandırması kararlaştırılmıştı.
Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'ya yaptığı müdahaleler, Baltık ülkelerinde ve Polonya'da sıranın kendilerine de gelebileceği endişelerine yol açmıştı. Litvanya dışında Estonya, Letonya ve Polonya'ya da benzeri birlikler yerleştirildi.
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