16:06, 30 Mayıs 2017 Salı

Arnavutluk'tan Afganistan'a 30 asker

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine mensup 30 asker, NATO'nın Kararlı Destek misyonunda görev almak üzere Afganistan'a gönderildi.

Başkent Tiran'daki uğurlama törenine Arnavutluk Savunma Bakanı Mimi Kodheli, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Cem Baş, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ve askerlerin aileleri katıldı.

Savunma Bakanı Kodheli, burada yaptığı konuşmada, Arnavut askerlerin NATO'daki müttefik güçleri koruma gibi zorlu görevler üstleneceğini belirterek, Afganistan'a giden bu birliklerin NATO misyonu kapsamında barışa ve istikrara hizmet edeceğini kaydetti.

Terörle mücadelede aktif bir şekilde destek olacaklarını kaydeden Kodheli, şiddet içeren aşırıcılığa karşı mücadelenin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Kodheli, müttefik ülkelerin Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğe de işaret ederek, bu kapsamda özellikle Türk ve İtalyan silahlı kuvvetlerine teşekkür etti.

Büyükelçilik Müsteşarı Baş ise Türkiye'nin, güçlü ve modern ordusu, kara, deniz ve hava kuvvetlerindeki üstün imkan ve kabiliyetleriyle NATO'nun en önemli üyelerinden biri olduğunu belirterek, her alanda olduğu gibi askeri alanda da Arnavutluk'la iyi ilişkilere sahip olduklarının altını çizdi.

İki ülke ve halkları arasındaki bağların, asırlardır gelişen dostluk ve kardeşlik bağlarına dayandığını söyleyen Baş, bu görev sırasında kurulan dostluk ve kardeşlik bağlarının da iki ülkenin silahlı kuvvetleri mensupları arasındaki ilişkilerin geliştirilesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.