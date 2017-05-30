16:11, 30 Mayıs 2017 Salı

TUSKON iddianamesi kabul edildi





FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan TUSKON iddianamesi kabul edildi .

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 3'ü firari, 30'u tutuklu 86 şüpheli hakkındaki iddianame kabul edildi.

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