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TUSKON iddianamesi kabul edildi
TUSKON iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan TUSKON iddianamesi kabul edildi .

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 3'ü firari, 30'u tutuklu 86 şüpheli hakkındaki iddianame kabul edildi.



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