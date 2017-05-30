WannaCry dil analizinde Çin iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ay başında tüm dünyada binlerce bilgisayarı etkileyen "WannaCry" adlı virüsün dil analizini yapan uzmanlar, fidye yazılımının muhtemelen ana dili Çince olan bilgisayar korsanları tarafından yazıldığını iddia etti.
Risk analiz şirketi Flashpoint'in kendi internet sitesinde yayınladığı analizde, fidye taleplerinin yer aldığı 28 farklı dildeki uyarı mesajları üzerinde incelemeler yapıldığı belirtilerek, dil kullanımında otantik özellikteki mesajların geleneksel ve çağdaş Çince yazılanlar olduğu, dolayısıyla virüsü hazırlayanların anadilinin Çince olabileceği belirtildi.
Uyarı mesajlarını içerik, üslup ve imla özellikleri bakımından analiz eden şirketin uzmanları, Çince ve İngilizce dışındaki bütün mesajların, Google Translate uygulamasıyla otomatik çevrilmiş olduğunu ve bu çeviriler için de kaynak metin olarak İngilizce mesajın kullanıldığını tespit etti.
İngilizce metindeki dilbilgisi hatalarından, metnin ya ikinci dili İngilizce olan ya da anadili İngilizce olmasına rağmen "kötü eğitimli biri" tarafından yazıldığı sonucunu çıkaran uzmanlar, Çince metinlerde ise anadile yakın bir dil kullanımı olduğunu saptadı.
Her iki Çince notun diğer notlardan belirgin şekilde farklılıklarına dikkati çeken uzmanlar, söz konusu metinlerin dilbilgisi, noktalama, söz dizimi ve sözcük seçimi bakımından anadili Çince bir kullanıcıya işaret ettiğini kaydetti.
"Solucan" tipi bir bilgisayar virüsüyle yayılarak dünya genelinde binlerce bilgisayarı etkileyen fidye yazılımı, yapılan ilk incelemelerde kullandığı kod yapısı ve yayılma mimarisi itibarıyla Kuzey Kore rejimi ile ilişkili "Lazarus" adlı bilgisayar korsanları grubuna atfedilmişti.
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