Mısır muhalefetinden Cumhurbaşkanlığı için

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mısırlı farklı kesimlerden muhalif parti ve isimler, 2018 yılında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hukukçu Halid Ali'yi destekleyeceklerini açıkladı.
Halk Koalisyonu (sol eğilimli), Düstur (liberal) ve Güçlü Mısır (muhafazakar) partilerinin de içinde bulunduğu 7 partinin yanı sıra 6 Nisan ve Sosyalist Devrimciler hareketleri ortak bir bildiri yayımladı.
Bildiride, 45 yaşındaki Ali'nin 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleneceği belirtildi.
Ülkedeki farklı kesimlerden önemli isimleri bir araya getiren bildiriyi ayrıca, eski Cumhurbaşkanı adaylarından Hamdin Sabbahi, politikacı Cemile İsmail, hukukçu Necat el-Burai ve gazeteci Amr Bedr'in de aralarında yer aldığı 115 ismin imzaladığı kaydedildi.
"Eliyle hakaret işareti yaptığı" gerekçesiyle hakkında dava açarak Halid Ali'yi yıpratmak isteyenlere karşı mücadele edileceği vurgulanan bildiride, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık için ortaklar arasında iş birliği ve koordinasyon çalışmaları başlatılacak." ifadeleri kullanıldı.
Halid Ali, Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ancak ikinci tura çıkamamıştı. Ali, birkaç konuşmasında 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğinin sinyallerini vermişti.
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