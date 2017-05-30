17:32, 30 Mayıs 2017 Salı

Antalya'da Yörüklerin yayla göçü başladı





Antalya'da hayvancılıkla geçinen Yörükler, ilçeye 50-60 kilometre uzaktaki 2 bin rakımlı Maha, Çayır Yakası, Günnercik, Yunt ve Akarca yaylalarına göç etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yörüklerin, yaz mevsimini geçirecekleri Toroslar'daki yaylalara göçü başladı. Kışın sahil kesimlerinde konaklayan ve hayvancılıkla geçinen Yörükler, ilçeye 50-60 kilometre uzaktaki 2 bin rakımlı Maha, Çayır Yakası, Günnercik, Yunt ve Akarca yaylalarına zorlu yolculuğa çıktı. Yörüklerden Nazlı Takavitoğlu, yaylada yaklaşık 6 ay kalacaklarını belirterek, "Orada peynirimizi yaparız. Yağımızı, keşimizi yaparız. Havalar soğuyunca kasım ayı gibi de döneriz." dedi. Veli Özdemir ise 3 gün içinde yaylada olacaklarını belirterek, "Orada hayvanlarımızı otlatıyoruz. Yolculuğumuzda yanımızda katırlar da var. Bu katırlara ekmeğimizi, yiyeceğimizi, battaniyelerimizi yüklüyoruz. Yolculuk boyunca bunlarla idare ediyoruz." diye konuştu. Katır üstünde yolculuk yapan 8 yaşındaki İsa Takavitoğlu ise "Dedemin atına bindim, yaylaya gidiyorum." ifadesini kullandı.

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