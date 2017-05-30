Mardin'de 500 mahalleye taziye evi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi 2017 ve 2018 yılı içerisinde 500 kırsal mahalleye taziye evi yapma kararı aldı.
Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, il merkezi ile kırsal mahallelerde kaliteli hizmet sunmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.
Belediyenin mahallelerin eksikliklerini bildiğini aktaran Yaman, "Kırsal mahallelerin sorunlarının çözülmesi yönünde de hareket eden belediyemiz, en büyük isteklerin başında yer alan taziye evlerini yapılması için harekete geçti." ifadesini kullandı.
Kırsal mahallelerin yaşanabilir hale getirileceğini vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:
"Belediyelerin çalışma mevsimi olan yaz aylarına girmemizin akabinde bütün birimlerimizle sahadayız. Kırsal mahallerimizin beklentilerine cevap vermek için de harekete geçtik. Bu nedenle bütün mahallelerimizin sosyal alanlara kavuşması için yaptığımız çalışmaların yanı sıra taziye evleri için de projelerimizi hazırladık."
Yaman, "İl genelindeki 700 mahallemizden 500'ünde taziye evi yok. 2017 yılında 300 mahalle taziye evine kavuşacak, diğer 200 taziye evi ise 2018 yılı içinde yapılacak." değerlendirmesini yaptı.
Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 500 kırsal mahalleye taziye evi yapacak
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