17:54, 30 Mayıs 2017 Salı

ABD'nin çocuk gelinleri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Florida eyaletinde erken yaşta evliliği nedeniyle okula düzenli gidemeyen Johnson isimli kadın toplam 9 çocuğuna bakmak zorunda kaldığını, çocukların yarattığı ekonomik sıkıntılar yüzünden kocasıyla sık sık kavga ettiklerini ve evliliklerinin çok uzun sürmediğini anlattığı kitabı eyalet hukuk sistemini harekete geçirdi..

Sherry Johnson adlı kadın, ailesinin gittiği kilisenin üyeleri tarafından dört kez tecavüze uğradığını söyledi. Johnson, 10 yaşındayken hamile kaldı. Genç kadın, ailesinin tecavüzcüyü korumak için kendisini henüz 11 yaşındayken zorla evlendirdiğini söyledi.

BBC'de derlenen habere göre New York Times gazetesine konuşan Johnson, ailesiyle yaşananları şöyle anlattı:

"Annem bana evlenmek isteyip istelemediğimi sordu. Ben, 'Bilmem. Evlilik ne, eş nasıl olunur?' diye sordum. Annem de 'Evleneceksin işte' dedi."

Johnson da, "Affedilmez Olanı Affetmek" adını verdiği bir kitap yazarak hikayesini anlattı. 11 yaşında Kilise'deki tecavüzcüsüyle ailesi tarafından zorla evlendirilen Johnson'un kitabı, Florida Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Cynthia Stafford'ı, çocuk evliliklerinin yasaklanması konusunda bir yasa tasarısı sunmak üzere harekete geçirdi.

Stafford, "Evlilik, yetişkinlere ait bir sorumluluk. Oy vermelerini, alkol almalarını istemiyoruz; araba kullanamıyorlar. Sonra da 16 yaşından önce evlenmelerine izin veriyoruz!" dedi.

Stafford'un yasa tasarısı Eyalet Senatosu'ndaki komiteden geçmedi. Bu yıl New Hampshire eyaletinde de benzer bir tasarı reddedilmişti.

New Jersey Valisi Chris Christie, eyaletinde çocuk evliliklerinin yasaklanmasını öneren tasarıyı veto etmişti.

Christie, bunun New Jersey'de dini geleneklerine bağlı bazı toplulukların kültür ve adetlerini ihlal edeceğini söylemişti.

Florida, ABD'de ailelerinin izniyle her yaştan çocuğun evlenmesine izin veren 27 eyaletten biri.

2011'de yapılan bir araştırma, ABD'de 9.4 milyon kadar kadının 16 yaşından önce evlendiğini ortaya koydu. Bu kadınların psikolojik sorunlar yaşamaya daha meyilli olduğuna dikkat çekildi.