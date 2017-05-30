18:36, 30 Mayıs 2017 Salı

TSK'dan Hakurk ve Kandil'e hava harekatı





Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kandil bölgelerindeki PKK'ya ait hedeflere düzenlenen hava harekatında silah mevzisi ve iki barınak imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Kandil bölgelerinde PKK'ya ait hedeflere düzenlenen hava harekatlarında silah mevzisi ve iki barınak kullanılamaz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Kandil bölgelerindeki PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen ikisi Kandil, biri Hakurk bölgesindeki silah mevzisi ile iki barınağı imha etti.

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