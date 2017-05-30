Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Demirel defnedildi

"16 bin genç çiftçiye 483 milyon lira destek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "2016 yılında başlattığımız ve üç yıl sürecek 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı' kapsamında geçen sene 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon liralık hibe kullandırmıştık. Bu yıl 16 bin 67 genç çiftçimize 483 milyon liralık hibe kullandıracağız" dedi