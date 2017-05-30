Musul'da 180 bin sivil açlıkla mücadele ediyor

Birleşmişler Milletler Dünya Gıda Programının (WFP), Erbil ofisinden yayımlanan raporda, Musul kent merkezinin batı yakasında DEAŞ'ın elinde tuttuğu Eski Şehir'de yaklaşık 180 bin sivilin açlık ve kötü yaşam koşullarıyla mücadele ettiği ifade edildi.
Raporda ifadelerine yer verilen WFP Irak Koordinatörü Sally Haydock, "Musul'un batısındaki durum gerçekten kötü bir hal alıyor. Kamplara ve toplanma alanlarında bir araya getirilen ailelerin durumu içler acısı. İnsanlar yorgun, aç ve yakıcı güneşin altında uzun bir mesafe yürümek zorunda kalıyor." dedi.
Haydock, çatışma bölgelerindeki kaçış rotalarından gelen ailelere paketler içerisinde hazır yiyecekler sunduklarını belirtti.
Musul'da terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerdeki sivillerin durumunu öğrenmek için bilgilere ulaşılmasının çok kısıtlı olduğuna değinen Haydock, kaçan sivillerle yaptıkları görüşmelerde batı yakasında mahsur kalanların ellerinde çok az yiyecek kaldığını, sadece bir öğün yemekle ayakta durabildiklerini aktardı.
Birleşmişler Milletler Dünya Gıda Programı, Musul'un batı yakasındaki "Eski Şehir'de" yaklaşık 180 bin sivilin açılık ve kötü hayat şartlarıyla mücadele ettiğini duyurdu
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