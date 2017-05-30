18:56, 30 Mayıs 2017 Salı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması





Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili yürütülen sürece katılmasından memnuniyet duyarız." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili yürütülen sürece katılmasından memnuniyet duyarız." dedi. Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile Moskova'daki görüşmesinin ardından, düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD ile Suriye'de istenmeyen olayların engellenmesine yönelik görüşme yapılıp yapılmadığı sorusuna cevap verdi. Lavrov, ABD ile ilgili çalışmanın daha önce kurulan kazaların önlenmesi kanalı üzerinden yürütüldüğünü belirterek, "Ancak ABD Suriye'de çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili yürütülen çalışmalara katılmayı kabul ederse, daha etkili çözümler üretilebilir." dedi. Söz konusu çalışmaların sonuçlarının Astana'da masaya yatırılacağını aktaran Lavrov, "ABD'nin çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili yürütülen sürece katılmasından memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

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