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DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi İstanbul'da yakalandı
DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Bayancuk, gözaltına alındı.

DEAŞ'ın Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının liderliğini yaptığı belirlenen Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk'un Sakarya TEM ekiplerince Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.



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