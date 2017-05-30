19:11, 30 Mayıs 2017 Salı

Japonya'dan Çin'e Kuzey Kore için 'baskı' çağrısı





Japonya, Çin'e Kuzey Kore'ye nükleer ve füze konusunda daha fazla baskıda bulunması için çağrıda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Japonya, Çin'e Kuzey Kore'ye nükleer ve füze konusunda daha fazla baskıda bulunması için çağrıda bulundu. Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida, Japonya-Çin diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 45. yılını kutlamak amacıyla Çin'in üst düzey diplomatlarından Yang Jiechi ile başkent Tokyo'daki görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Pyongyang yönetiminin nükleer faaliyetlerde bulunmayı ve füze geliştirmeyi durdurması konusunda Pekin yönetiminin rolünün "oldukça önemli" olduğuna işaret eden Kişida, Yang'ı Kuzey Kore'ye daha fazla baskı yapmaları konusunda uyardığını dile getirdi. "BASKI İÇİN ADIM ATMAK ÖNEMLİ" Kişida, "Şimdi Kuzey Kore'ye baskı yapmak için adım atmak önemli. Çin'le Kuzey Kore konusunda yakın iş birliği içinde olmak konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı. Ticaretinin yüzde 90'ını Çin ile gerçekleştiren Kuzey Kore için Pekin yönetiminin önemi büyük. Birleşmiş Milletler, nükleer silah geliştirme programına sahip Pyongyang yönetimine balistik füze teknolojisi geliştirmeyi ve kullanmayı yasaklamıştı. Pyongyang yönetimi, yasağa ve uygulanan yaptırımlara karşın füze denemelerini sürdürüyor. Kuzey Kore'de Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda kısa menzilli Scud füzesi bulunduğu sanılıyor.

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