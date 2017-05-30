19:18, 30 Mayıs 2017 Salı

Manisa Valiliğinden hastanedeki askerlerle ilgili açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki bazı askerlerin 23, 24 ve 25 Mayıs'ta bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servislere başvurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelere başvuran ve dün itibarıyla tedavileri devam eden 68 askerden 20’si daha tabucu edilmiştir. 30 Mayıs 2017 tarihi itibariyle hastanelerde 48 asker hastanın tedavisi devam etmektedir. Halen Manisa Devlet Hastanesinde 9 asker, Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 4 asker, Turgutlu Devlet Hastanesinde 9 asker ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 26 asker olmak üzere 48 askerin tedavileri devam etmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi gören 26 askerden birinin tedavisi yoğun bakım servisinde yapılmaktadır. Hastaların durumu iyiye gitmektedir."

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 23 Mayıs'ta bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvuran bin 49 askerden 207'si hastanelerde tedaviye alınmıştı. Bir asker de hayatını kaybetmişti.