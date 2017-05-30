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Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım
Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım

Fransa'nın Lübnan ordusuna yaptığı silah yardımı, başkent Beyrut'ta düzenlenen törenle Lübnanlı yetkililere teslim edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'nın Lübnan ordusuna yaptığı silah yardımı, başkent Beyrut'ta düzenlenen törenle Lübnanlı yetkililere verildi. 

Beyrut'un doğusunda Lübnan ordusuna ait kışlada gerçekleşen törende, Fransa'nın askeri yardım paketi kapsamındaki tanksavar füzeleri, hafif ve orta dereceli askeri cephane, bazı askeri araçlar ve 10 bomba arama köpeği, Lübnanlı yetkililere teslim edildi.

Törende konuşan Fransa'nın Beyrut Maslahatgüzarı Arnaud Pescheu, ülkesinin, Lübnan Ordusu Vakfı ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Pescheu, askeri yardımın ilk bölümünü oluşturan bu paketin, Lübnan'ın terörle mücadelesine destek vermek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, 16 Nisan 2016'daki Lübnan ziyaretinde, toplam 15 milyon avro değerinde yardım sözü vermişti.

LÜBNAN, ABD'DEN EN FAZLA ASKERİ YARDIM ALAN BEŞİNCİ ÜLKE

Lübnan ordusuna en fazla askeri yardım yapan ülkelerin başında ABD geliyor. Son olarak 5 Mayıs'ta, Beyrut'un güneyindeki askeri lojistik merkezinde gerçekleşen törende 800 ağır makinalı silah ve 320 mürettebat silahı, Lübnanlı yetkililere teslim edilmişti.

ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Elizabeth Richard, törende yaptığı konuşmada, "ABD'nin 2016'nın sonuna kadar toplam 220 milyon dolar değerinde silah ve askeri malzeme yardımı yaptığı Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke konumuna geldi." ifadelerini kullanmıştı.



İlgili Konular fransa Lübnan
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