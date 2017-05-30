20:09, 30 Mayıs 2017 Salı

Birleşik Krallık'ta erken genel seçime doğru

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İskoçya'da iktidardaki İskoç Ulusal Partisi (SNP), seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaştı.

Birleşik Krallık 8 Haziran'da yapılacak erken genel seçime giderken, İskoçya’nın bağımsızlığını savunan milliyetçi SNP, seçim beyannamesini açıkladı.

İskoçya bölgesel yönetimi Başbakanı ve SNP Genel Başkanı Nicola Sturgeon tarafından ülkenin Perth kentinde düzenlenen toplantıyla tanıtılan beyannamede, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından (Brexit) önce İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığına yönelik bir referandum düzenlenmesi vaadi yer aldı.

Sturgeon, toplantıdaki konuşmasında, Brüksel ile yapılacak müzakereleri takiben Brexit'in şartlarının ortaya çıkmasıyla İskoçya'nın kendi geleceğini kendi seçmesi gerektiğini belirtti.

Genel seçimin ardından SNP'nin İskoçya'da en fazla oy alan parti olması halinde bağımsızlık referandumuna muhalif olmanın "demokratik bakımdan sürdürülemeyeceğini" vurgulayan Sturgeon, "Bizim geleceğimize bizler karar vermeliyiz. Geleceğimize başkaları karar vermemeli. (İskoçya'nın bağımsızlığı) Bu seçenek, Brexit sürecinin sonunda yapılacak bir seçenek olmalı. (Referandum) Şimdi değil ama anlaşmanın nihai şartları bilindiğinde yapılmalı." diye konuştu.

İskoç lider, AB ortak pazarının "İskoçya için dev bir fırsat sunduğunu, ülkesi için potansiyel bir ekonomik ödül olduğunu ve İskoç gençler için dünya fırsatları tanıdığını" ifade ederek, "Ancak Brexit ise tüm bunları riske atacak. Bu nedenle Brexit sürecinin sonunda, şu anda değil ama anlaşmanın koşulları ortaya çıktığında, İskoçya'nın geleceğiyle ilgili bir tercihi olmalı. Bu da, ya Brexit yolunda İngiltere'yi izlemek ya da bağımsız bir ülke haline gelmek arasında yapılacak tercih olacak." dedi.

Sturgeon ayrıca göreve gelmeleri halinde ülkedeki sağlık sistemi başta olmak üzere sosyal yardımların daha fazla kişiye ulaştığından emin olmak için bu alanların bütçelerini genişletecekleri ve düşük gelirlilere yönelik vergi artırımında bulunmayacaklarının sözünü verdi.

Partinin vaatleri arasında 2-4 yaşındaki çocuklara haftalık 16 saat olan ücretsiz kreş hizmetinin 2021 yılından itibaren haftada 30 saate yükseltilmesi de yer aldı.

Ayrılıkçı SNP, 2015'teki genel seçimde, Londra’daki merkezi parlamentoya 54 milletvekili sokmayı başararak, ulusal siyaset sahnesinde önemli bir aktör haline gelmişti.

İskoç halkının yüzde 55'i, 2014'te yapılan bağımsızlık referandumuyla Birleşik Krallık'ta kalma kararı vermişti.