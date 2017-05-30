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Ortadoğu
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ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek
ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek

ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, "SDG ile birlikte çalışıyoruz ve Rakka’ya 2 kilometre mesafedeyiz.Operasyon yakında başlayacak" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de DEAŞ'a karşı Rakka operasyonunun kısa süre içinde başlayacağını belirterek, (PYD/PKK'nın paravan örgütü) SDG ile çalışacaklarını yineledi.

İtalya'nın başkenti Roma’da Dışişleri Bakanlığının jandarma ile işbirliği konferansında konuşan McGurk, DEAŞ ile mücadeleye değindi.

McGurk, DEAŞ'ın Irak'ın Musul ilinin yalnızca 4 kilometrekaresini kontrol ettiğini söyledi.

DEAŞ'ın Suriye'deki karargahı Rakka ilinde başlatılacak operasyonla ilgili McGurk, "Burada da SDG ile birlikte çalışıyoruz ve Rakka’ya 2 kilometre mesafedeyiz. Operasyon yakında başlayacak. Operasyonun başlama tarihine ilişkin bir şey diyemiyorum şu an ama oldukça yakın.” ifadelerini kullandı. 

McGurk'ün Suriye'de müttefik olarak nitelediği SDG, PYD/PKK'nın Suriye'deki paravan örgütü olarak biliniyor.

PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları, 12 Ekim 2015'te, SDG adı altında bir araya getirmişti. ABD'nin güçlendirdiği SDG'nin militan ve yönetici kadrosunun neredeyse tamamı, PYD/PKK'lılardan oluşuyor.  

 



İlgili Konular Suriye Rakka ABD
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Ortadoğu Haberleri
ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek
ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek

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