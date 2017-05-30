Yıldırım, Gabon Dışişleri Bakanı Boubeya'yı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya'ı kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya'ı kabul etti
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