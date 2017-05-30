23:52, 30 Mayıs 2017 Salı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında





Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında tavanın çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçükte maden işçileri Tayfun Keskin ile Volkan Köroğlu mahsur kaldı. Mahsur kalan işçileri kurtarmak için mesai arkadaşlarının yanı sıra çevredeki maden ocaklarından gelen işçiler de kurtarma çalışmalarına katılıyor. İşçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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