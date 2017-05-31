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Güncelleme: 03:26, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

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Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor
Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor

DSÖ'ye göre, dünyada günde 10-15 milyar sigara satılırken, her yıl 7 milyondan fazla kişi tütün tüketimi nedeniyle hayatını kayberdiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin tütün tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiğini, tütün ürünleri kullanımının dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 1 trilyon 400 milyar dolardan fazla olduğunu açıkladı.

DSÖ'nün, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında yayımladığı raporda, tütün üretimi, dağıtımı ve atıklarının "korkunç çevre tahribatlarına" yol açtığı bildirildi.

Rapora göre, tütün yetiştiriciliği ormansızlaştırmanın önünü açıyor ve üretilen her 300 sigara (1,5 karton) bir ağacın yok olmasına neden oluyor. Dünyada günde 10-15 milyar sigara satılıyor ve bunların atıkları çevreye büyük zarar veriyor.

Dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın tütün tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen raporda, sigara kullanmanın tek başına önlenilebilir ölümlerin başlıca sebebi olduğunun altı çizildi.

SİGARA İÇEN 860 MİLYON YETİŞKİN DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE

Raporda, sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımının hane halkı ve hükümetler dahil dünya ekonomisine bir yıllık maliyetinin 1 trilyon 400 milyar dolardan fazla olduğu ifade edildi.

Tütün kullanımının tüm insanları, milletleri ve bölgesel kalkınmayı birçok açıdan tehdit ettiğine işaret edilen raporda, dünyada sigara içen 860 milyon yetişkinin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığına dikkat çekildi.

Ayrıca 2030 itibarıyla tütünden kaynaklanan ölümlerin yüzde 80'inin gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşeceği uyarısı yapıldı.

"TÜTÜN HEPİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

DSÖ Genel Direktörü Margaret Chan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tütün kullanımının yoksulluğu arttırdığını, ekonomik verimliliği düşürdüğünü, hane halkının beslenmesine zarar verdiğini ve iç mekan havasını kirlettiğini vurguladı.

Chan, "Tütün hepimizi tehdit ediyor." dedi.

SİGARA VERGİSİ VE FİYATLARININ ARTILMASI ÇAĞRISI

DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Ruh Sağlığı Direktör Yardımcısı Oleg Chestnov da birçok ülkenin tütün kullanımını özendirici reklamların yasaklanması ve kamuya ait alanlarda sigaranın yasaklanması gibi önlemler aldığını anımsattı.

Chestnov, tütün kullanımına karşı en etkin mücadelenin ise vergilerin ve fiyatların yükseltilmesi olduğunu savunarak, ülkelere bu konuda çağrıda bulundu.

Raporda, tüm devletlerin her yıl yaklaşık 270 milyar dolar tütün tüketim vergisi geliri tahsil ettiği bilgisi paylaşılırken, alınacak önlemlerle bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıkabileceği belirtildi.

DSÖ'ye göre, kişi başına tahmini 56,34 dolar olmak üzere dünyada sigara tüketimiyle bağlantılı yıllık küresel sağlık harcamaları toplam 422 milyar dolara ulaştı. Bu oran yıllık bazda küresel sağlık harcamalarının yüzde 5,7'sine karşılık geliyor.



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