Güncelleme: 01:25, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Yıldırım'dan öğretmenlere atama açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 81 ilden gelen öğretmenler onuruna verdiği iftarda, ramazan ayının huzur, mutluluk içinde, bereket dolu geçmesini diledi.

Öğretmenlerin, ülkenin aydınlık geleceğini inşa ettiklerini, Türkiye'nin geleceği olan gençleri eğittiklerini dile getiren Yıldırım, bunun bir örneğinin Fatih Sultan Mehmet'te de açıkça görüldüğüne dikkati çekti. Başbakan Yıldırım, Sultan 2. Mehmet gibi büyük bir Fatih'in, Akşemseddin gibi bir öğretmen sayesinde bir çağı kapatıp, yeni bir çağın kapılarını araladığını söyledi.

İftar programında 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile darbe girişiminde gazi olan öğretmenlerin de bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Bu vatan için hayatını gözünü kırpmadan veren, memleketimizin, milletimizin birliği, bayrağımız, mukaddesatımız için şehit düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onları bu mübarek gecede şükranla minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde gazilerimize Allah'tan hayırlı güzel ömürler diliyorum." şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin, Türkiye'nin dört bir yanında gençleri yetiştirmek için bin bir zorlukla mücadele ederek çalıştıklarını, gayret ettiklerini, çeşitli fedakarlıklar gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Öğretmenlik mesleği hakikaten kutsal bir meslek. Eşim öğretmen, dolayısıyla ben öğretmenliğin ne demek olduğunu az çok biliyorum." ifadesini kullandı.

"DARBE GİRİŞİMİNİN ÜLKEMİZDE MEYDANA GETİRDİĞİ TAHRİBAT UZUN YILLAR DEVAM EDECEK"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"15 Temmuz bir kez daha bize şunu gösterdi; eğer bazı değerlerimizi kaybedersek, bir anlamda akıllarımızı kiraya verirsek, bu ülke ne kadar büyük bir felaketle karşılaşabileceğini acı tecrübelerle yaşayarak gördü. O öğrencileri, o öğrencilerin aileleri, çocuklarını o dershanelere, okullara daha iyi yetişsin, daha güzel bir gelecek sahibi olsun, ülkesine, memleketine çok daha faydalı olsun diye gönderdiler ama ne yazık ki onların bu idealini, güzel düşüncelerini birtakım emperyalist hedefler uğruna istiskal eden bir yapıyı anlamakta maalesef geç kaldık. Bugün bu yapının ülkemiz için ne kadar büyük bir tehdit olarak geri döndüğünü hep beraber gördük. Ortak değerlerimizi ortadan kaldırdılar, kutsallarımızı yok ettiler, bütün değerlerimizi altüst ettiler. Kirli emelleri için hiçbir doğruları, hiçbir ilkeleri olmadığını bu toplum gördü. 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ, emeline ulaşamadı. Neden? Çünkü asil millet, Türk milleti tehlikeyi gördü, Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verdi. İnsanlarımız kadınıyla erkeğiyle akın akın meydanlara indi ve bu alçak girişimi başarısız hale getirdi ama bu girişimin ülkemizde, toplumumuzda meydana getirdiği tahribat ve travma yıllar boyu devam edecek. Şimdi artık bu alçaklar cezalarını çekecekler ama toplum içine ektikleri ayrılık tohumları, fitne tohumlarının ayıklanması yıllar alacak."

"Müfredat kapsamlı olarak yenilenecek"

"Oku" emriyle başlayan medeniyetin mensupları olarak eğitimin kıymetini bilerek ülkeyi yönettiklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, bu nedenle eğitime en büyük kaynağı ayırdıklarını vurguladı.

Eğitimle ilgili birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildiren Yıldırım, "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Bu yeni dönemde 2023 hedeflerimiz kapsamında okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getireceğiz." diye konuştu.

Okul öncesi eğitimde yüzde 50 oranlarına yaklaşan ciddi bir mesafenin alındığını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Müfredatı kapsamlı olarak Milli Eğitim Bakanlığımız çalıştı, müfredat yenilenecek." dedi.

"Reform niteliğinde birçok uygulamayı hayata geçireceğiz"

Bir diğer hedeflerinin tam gün eğitim olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Buradaki hedefimiz 2019. Bunun için ihtiyacımız ilave 71 bin derslik. Bazı okullarda, illerde buna ihtiyaç bile yok. Önümüzdeki yıl geçebileceğiz." diye konuştu.

Göçün olduğu Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu'da altyapının buna hazır olduğunu aktaran Yıldırım, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki bazı yerlerde derslik açığının olduğunu söyledi. Yıldırım, bu açığın üç yıl içinde tamamlanacağını belirterek, "2019 içinde tekli öğretime inşallah geçeceğiz. Ayrıca öğretmenliği bir kariyer mesleği olarak görüyoruz ve bu dönüşümü yapacağız. Meslek içi eğitimler ve bir ödül sistemiyle öğretmenlik mesleğini daha üst noktalara, hak ettiği en güzel yere taşıyacağız. Yeni dönemde inşallah sizlerin de desteğiyle reform niteliğinde birçok uygulamayı hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"YALNIZ DEĞİLSİNİZ, HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Yıldırım, öğretmenlerin şartlarını daha da iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, "Devletimizin imkanları nispetinde gereken her türlü iyileştirmeyi yapacağız." diye konuştu.

Her gün yeni okullar açmanın, eğitim ordusuna yeni neferler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, "İnşallah önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz. Daima bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya ve birlikte Türkiye olmanın gayreti içinde olacağız. Mutluluğumuzu, sevgimizi, başarılarımızı paylaşarak çoğaltacağız." dedi.