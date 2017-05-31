09:31, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda çatışma





186 bin 200 kök hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda teröristlerle girilen silahlı çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında terör örgütü PKK'ya ve finans kaynağı uyuşturucuya karşı başlatılan, 10 bin 73 güvenlik görevlisinin katıldığı 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu devam ediyor. 186 bin 200 kök hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda teröristlerle girilen silahlı çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

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