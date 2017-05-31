Taksim meydanına giriş çıkış kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı çevresi bariyerle çevrilerek, vatandaşların giriş çıkışlarına izin verilmiyor.
Polis ekipleri sabah saatlerinde, Gezi Parkı odaklı olaylarının 4. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı'nın çevresinde önlem aldı.
Önlemler kapsamında Gezi Parkı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi demir bariyerle kapatılarak, vatandaşların giriş-çıkışlarına kapatıldı.
Öte yandan Gezi Parkı içerisinde bir TOMA ve bir midibüs hazır bekletiliyor.
Polis ekipleri de park ve meydan çevresinde önlem aldı.
Dolar/TL, 8 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,5324'e kadar geriledi
FETÖ çatı davasında, darbe girişimi sırasında 33 Özel Kuvvetler personeline Genelkurmay Karargahı komuta katına kadar refakat eden dönemin Proje Geliştirme Şube Müdürü eski Albay Öztürk savunma yapıyor.
Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar, ithalatı yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu. Bu ayda dış ticaret açığı yüzde 16,7 artarak 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem ortak sınavları ile mazeret sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi"nden açıklandı.
Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı dev boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Geçiş sırasında gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı çevresi bariyerle çevrilerek vatandaşların giriş-çıkışlarına kapatıldı
186 bin 200 kök hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda teröristlerle girilen silahlı çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Dünyanın 80 ayrı bölgesinde iç çatışma ve savaş var. Ne yazık ki bu savaş ve çatışma bölgelerinin tam ortasında 250 milyon çocuk yaşamaktadır" dedi
Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz" dedi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı
Başbakan Binali Yıldırım, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya'ı kabul etti
Denizli merkezli dört ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 eski öğretmenden 11'i tutuklandı.
Erdoğan, anayasa değişikliği nedeniyle görevleri sona eren HSYK üyelerini kabul etti
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerden 48'inin tedavilerinin sürdürüldüğü, 1 askerin yoğun bakım servisinde bulunduğu açıklandı
İstanbul'da DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk gözaltına alındı
Başakşehir'de, kızının evinde damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğinde defnedildi