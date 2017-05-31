Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:33, 31 Mayıs 2017 Çarşamba
Afganistan
09:50, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Kabil'de büyük patlama: 54 ölü
Kabil'de büyük patlama: 54 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı'nın olduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 54 kişi öldü, 320 kişi de yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 54 kişinin öldüğü, 320 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Vahidullah Macruh, yaptığı açıklamada saldırıda çoğu sivil 54 kişinin öldüğünü, 320 kişinin yaralandığını belirtti. 

Başkentin her yerinden hissedilen patlamada, Vezir Ekber Han'daki binaların çoğu ağır hasar gördü, yaklaşık 30 araç yandı.

SALDIRI SU TANKERİNE YERLEŞTİRİLEN BOMBAYLA DÜZENLENDİ

Saldırının bir su tankerine yerleştirilen bombayla düzenlendiği kaydedildi. 

Polis, patlama yerini güvenlik çemberine alırken, bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı. 

Bölgede Alman Büyükelçiliği ve istihbarat servisi binaları yer alıyor. 

Saldırı bölgesine yakın yerde bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde ise can ve mal kaybı olmadığı, binanın cam ve duvarlarında küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.



İlgili Konular Afganistan Afganistan Kabil patlama
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afganistan Haberleri
İran'da Laricani yeniden Meclis Başkanı
İran'da Laricani yeniden Meclis Başkanı

İran'da Ali Laricani, 10'uncu dönemin ikinci yılı için tekrar Meclis Başkanı seçildi
Beyaz Saray'dan Trump-Merkel gerginliğini yumuşatma operasyonu
Beyaz Saray'dan Trump-Merkel gerginliğini yumuşatma operasyonu

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan Almanya'yı eleştiren ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının ardından, günlük basın brifinginde tamamen zıt açıklamalarda bulundu
Ermenistan'dan Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırı
Ermenistan'dan Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırı

Ermenistan, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine havan toplarıyla ateş açtı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı
Fas'ta göstericilere polis müdahalesi FOTO
Fas'ta göstericilere polis müdahalesi | FOTO

Fas'ta devam eden gösterilere destek vermek ve bölgede yaşanan gözaltıları protesto etmek için ülkenin birçok şehrinde yapılan eylemlere polis müdahalede bulundu
Kabil'de büyük patlama 54 ölü
Kabil'de büyük patlama: 54 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı'nın olduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 54 kişi öldü, 320 kişi de yaralandı.
Musul'da 180 bin sivil açlıkla mücadele ediyor
Musul'da 180 bin sivil açlıkla mücadele ediyor

Birleşmişler Milletler Dünya Gıda Programı, Musul'un batı yakasındaki "Eski Şehir'de" yaklaşık 180 bin sivilin açılık ve kötü hayat şartlarıyla mücadele ettiğini duyurdu
ABD den PYD'ye silah ve araç sevkiyatı
ABD’den PYD'ye silah ve araç sevkiyatı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG’ye küçük silah, mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı
Fransa'da grev nedeniyle akaryakıt istasyonlarında stok tükendi
Fransa'da grev nedeniyle akaryakıt istasyonlarında stok tükendi

Fransa'da akaryakıt taşıyan kamyon sürücülerinin greve gitmesi nedeniyle çok sayıda istasyonda stok tükendi
Hamas'tan 'Gazze'de yerel seçim' açıklamasına tepki
Hamas'tan 'Gazze'de yerel seçim' açıklamasına tepki

Hamas, "Gazze'deki görevini yerine getirmemekle ve yasalarla oynamakla" suçladığı Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin, Gazze'de ekim ayında "yerel seçim" yapılması yönünde aldığı kararı kınadı
ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek
ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek

ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, "SDG ile birlikte çalışıyoruz ve Rakka’ya 2 kilometre mesafedeyiz.Operasyon yakında başlayacak" dedi
Birleşik Krallık'ta erken genel seçime doğru
Birleşik Krallık'ta erken genel seçime doğru

Birleşik Krallık 8 Haziran'da yapılacak erken genel seçime giderken, İskoçya’nın bağımsızlığını savunan milliyetçi SNP, seçim beyannamesini açıkladı.
Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım
Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım

Fransa'nın Lübnan ordusuna yaptığı silah yardımı, başkent Beyrut'ta düzenlenen törenle Lübnanlı yetkililere teslim edildi
Trump'ın 3 ay önce atadığı iletişim direktörü Dubke istifa etti
Trump'ın 3 ay önce atadığı iletişim direktörü Dubke istifa etti

ABD Başkanı Trump tarafından 3 ay önce atanan Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke'nin istifa ettiği bildirildi
Japonya'dan Çin'e Kuzey Kore için 'baskı' çağrısı
Japonya'dan Çin'e Kuzey Kore için 'baskı' çağrısı

Japonya, Çin'e Kuzey Kore'ye nükleer ve füze konusunda daha fazla baskıda bulunması için çağrıda bulundu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili yürütülen sürece katılmasından memnuniyet duyarız." dedi
Avustralya'da düşen uçakta kurtulan olmadı
Avustralya'da düşen uçakta kurtulan olmadı

Avusturalya'nın Güney Avusturalya eyaletindeki Renmark kenti yakınlarında düşen uçakta bulunan biri pilot 3 kişi hayatını kaybetti

Haberler

Afganistan'da polis 6 meslektaşını öldürdü
Afganistan'da polis 6 meslektaşını öldürdü

Türkiye'den Afganistan'daki intihar saldırısına kınama
Türkiye'den Afganistan'daki intihar saldırısına kınama

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

Afganistan'da karakola saldırı: 25 ölü
Afganistan'da karakola saldırı 25 ölü

Afganistan'da patlama: 5'i çocuk 11 ölü
Afganistan'da patlama 5'i çocuk 11 ölü

TİKA'dan Afganistan’daki eğitim merkezlerine destek
TİKA'dan Afganistan daki eğitim merkezlerine destek

Afganistan'daki patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti
Afganistan'daki patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'da devlet televizyonuna bombalı saldırı
Afganistan'da devlet televizyonuna bombalı saldırı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 