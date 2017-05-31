09:50, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Kabil'de büyük patlama: 54 ölü





Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı'nın olduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 54 kişi öldü, 320 kişi de yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 54 kişinin öldüğü, 320 kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Vahidullah Macruh, yaptığı açıklamada saldırıda çoğu sivil 54 kişinin öldüğünü, 320 kişinin yaralandığını belirtti. Başkentin her yerinden hissedilen patlamada, Vezir Ekber Han'daki binaların çoğu ağır hasar gördü, yaklaşık 30 araç yandı. SALDIRI SU TANKERİNE YERLEŞTİRİLEN BOMBAYLA DÜZENLENDİ Saldırının bir su tankerine yerleştirilen bombayla düzenlendiği kaydedildi. Polis, patlama yerini güvenlik çemberine alırken, bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı. Bölgede Alman Büyükelçiliği ve istihbarat servisi binaları yer alıyor. Saldırı bölgesine yakın yerde bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde ise can ve mal kaybı olmadığı, binanın cam ve duvarlarında küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.

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