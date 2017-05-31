Güncelleme: 10:50, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Kabil'de büyük patlama: 80 ölü, 350 yaralı | VİDEO





Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı'nın olduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 80 kişi öldü, 350 kişi de yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 80 kişinin öldüğü, 350 kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Vahidullah Macruh, yaptığı açıklamada, saldırıda çoğu sivil 80 kişinin öldüğünü, 350 kişinin yaralandığını belirtti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş da saldırının bölgedeki bir su tankerine yerleştirilen bombayla düzenlendiğini kaydetti. Başkentin her yerinden hissedilen patlamada, Vezir Ekber Han'daki binaların çoğu ağır hasar gördü, yaklaşık 30 araç yandı. Polis, patlama yerini güvenlik çemberine alırken, bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı. Büyükelçilik binası bölgede yer alan Almanya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda büyükelçilik çalışanlarından bazılarının yaralandığını, Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı bölgesine yakın yerde bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde ise can ve mal kaybı olmadığı, binanın cam ve duvarlarında küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.

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