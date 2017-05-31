09:54, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Arslan’ı kabul edecek, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec'i kabul edecek, "Osmanlı Padişahları Ebru ve Minyatür Sergisi" açılışına katılacak.

(TBMM/14.00)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile Slovenya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karl Erjavec'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/12.45/13.15)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen FETÖ'nün İstanbul'daki "ana darbe davası"nı takip edecek.

(İstanbul/11.30)

2- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Tuzluca ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek; il merkezinde vatandaşlarla bir araya gelecek, Valiliği ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, iftar programına katılacak.

(Iğdır/13.00-19.33)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun tasarıları görüşülecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

(TBMM/14.00/12.00)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dünya Bankası İş Ortamı Raporu’nun değerlendirileceği “Türkiye’de İş Ortamı” toplantısına katılacak.

(İstanbul/13.00)

2- TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak, “Türkiye Sağlık Araştırması, 2016 Haber Bülteni”ni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 7. Dönem Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Karl Erjavec'in başkanlığında yapılacak, iki bakan protokol imzalayacak.

(Ankara/10.15/11.45/14.30/17.30)

3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Üniversitesi Taş Bina'da düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(Eskişehir/20.20/21.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadı'nda karşılaşacak.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da izleyecek.

(Eskişehir/21.30)

2- 2018 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri C Grubu ilk maçında Türkiye, Kosova ile karşı karşıya gelecek.

(Sofya/15.00)

3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Türkiye Basketbol Birinci Ligi play-off final grubunda Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Acıbadem Üniversitesi ve Nesine.com Eskişehir Basket-Bursaspor Durmazlar maçları oynanacak.

(Sakarya/Eskişehir/19.00)



ÖZEL HABER

1- Doğunun meyve sebze ihracatına yeni demiryolu hatları can verecek

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Edirne'den gelen bir tren Kars'a geldikten sonra, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu kullanacaksa Kazakistan'a, Türkmenistan'a dolayısıyla Çin'in kuzeyine gitmiş olacak. Bir de alternatif oluşturmak istiyoruz, Kars üzerinden Iğdır-Dilucu-Nahçıvan'a dolayısıyla İran'a gidecek bir hat. Bu da yine Türkiye üzerinden doğu istikametine giden yüklerin İran'a, oradan Pakistan'a, Hindistan'a, Çin'in de güneyine erişebileceği bir koridoru tamamlamış olacak"

- "Yöreye has çok özel meyve sebzeler üretiliyor ama bunlar hedef pazarlara ulaşamadığı için yerelde üretiliyor, dolayısıyla üretim de artmıyor ancak ürünler, demiryolu marifetiyle hedef pazarlara, buradan çıkıp son nokta olan yere gidebilir hale gelince insanlar çok daha fazla üretebilir, çok daha fazla satmak isteyebilir hale gelecek"

- "Oluşturacağımız taşıma koridorları ki demiryolu da dahil bu meyve sebzelerin pazarlara kolay ulaşımını sağlayacak"

2- "1 dolar 1 avro olur mu?" beklentisi rafa kalktı

- Piyasaların birkaç yıldır gündeminde olan doların avroyu yakalayacağı beklentisi, son aylarda yaşanan gelişmelerle avronun değer kazanması sonucu rafa kalktı

- DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Araştırma Yönetmeni Orkun Gödek:

- "(Avro/dolar paritesi) Uzun süredir teknik açıdan tartışılan 1,1070-1,1100 aralığının hızlı bir şekilde test edilmesinin ardından kısa vade için ilk önemli direncin 1,13 seviyelerinde olduğunu düşünüyorum"

- Saxo Capital Markets Uluslararası Piyasalar Direktörü Özgür Hatipoğlu:

- "(Avro/dolar paritesinde) Yaşanan ralliyi çok da abartmaya gerek yok. Kısa zamanda gelen hızlı yükseliş, 1,12 bölgesinde harmonik ölçü boyunu tamamlamış gözüküyor"

3- "Kutsal Emanetler"in 500 yıllık sergisi

- Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilen, sonraki dönemlerde sayısı sürekli artarak paha biçilmez bir hazine haline gelen Kutsal Emanetler, Topkapı Sarayı'ndaki Has Oda'da, 500 yıldır korunuyor ve sergileniyor

- Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izi, mektupları, Hz. İbrahim'in tenceresi, Hz. Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i gibi Peygamber asrının kokusunu ve bereketini bugüne taşıyan yüzlerce emanetin yer aldığı Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi, ramazan ayında daha çok ilgi görüyor

- Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Mustafa Sabri Küçükaşcı:

- "Peygambere yakın olmanın, ona tabi olmanın, onun yolundan gitmenin bir gereği olarak eşyalar burada özel bir ihtimamla korunmuş"

- "Mukaddes Emanetlere Osmanlı sanat ve kültürünün yansıması, hazinesi olarak da bakmak gerekir. Bunların muhafaza edildikleri örtüler, bohçalar, mahfazalar da dairedeki envanterde yer aldığı için 500 kadar eşya var. Eserlerin büyük bir çoğunluğu da sergileniyor"