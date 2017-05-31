Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:33, 31 Mayıs 2017 Çarşamba
Afrika
Güncelleme: 10:16, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Fas'ta göstericilere polis müdahalesi | FOTO
Fas'ta göstericilere polis müdahalesi | FOTO

Fas'ta devam eden gösterilere destek vermek ve bölgede yaşanan gözaltıları protesto etmek için ülkenin birçok şehrinde yapılan eylemlere polis müdahalede bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fas'ın kuzeyinde süren gösterilere destek vermek ve bölgede yaşanan gözaltıları protesto etmek için ülkenin birçok kentinde yapılan eylemlerden bazılarına polis müdahalede bulundu.

Ülkenin kuzeyinde yaklaşık 7 aydır devam eden gösterilere destek vererek, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen yüzlerce kişi başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplandı.

Kuzey bölgesindeki gösterileri organize eden ve bir süre önce gözaltına alınan Nasır ez-Zefzafi'nin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, hükümet aleyhine slogan atarak Bab El-Had Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Fas'ta 2011 yılında "Arap Baharı" sürecinde birçok eylem düzenleyen 20 Şubat Hareketinin de destek verdiği gösteriye müdahale eden güvenlik güçleri, eylemcileri bölgeden uzaklaştırdı.

DİĞER KENTLERDEKİ GÖSTERİLER

Sosyal medyada organize olan Kazablanka'daki göstericiler ise belediye binası önünde bir araya gelmek istedi. Gösteriyi önceden haber alan güvenlik güçleri bu kişilerin meydana girmesine izin vermedi.

Fes, Marakeş ve Kenitra kentlerindeki protestolara da yüzlerce kişi katıldı. Hükümet aleyhine slogan atan gruplar kuzey bölgesindeki gösterilere destek verdi.

El-Huseyma İstinaf Mahkemesi Savcılığı tarafından kuzey bölgesinde artan toplumsal gerginliğin ardından 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada, devletin bütünlüğüne ve birliğine kastettikleri şüphesiyle 26 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında Zefzafi'nin de olduğu 40 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Geçen yıl ekim ayında El-Huseyma'da Muhsin Fikri isimli bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından, El-Huseyma ve civar kentler başta olmak üzere ülke genelinde birçok gösteri düzenlenmişti. Son olarak 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen gösterilere 40 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.



İlgili Konular Fas
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
İran'da Laricani yeniden Meclis Başkanı
İran'da Laricani yeniden Meclis Başkanı

İran'da Ali Laricani, 10'uncu dönemin ikinci yılı için tekrar Meclis Başkanı seçildi
Beyaz Saray'dan Trump-Merkel gerginliğini yumuşatma operasyonu
Beyaz Saray'dan Trump-Merkel gerginliğini yumuşatma operasyonu

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan Almanya'yı eleştiren ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının ardından, günlük basın brifinginde tamamen zıt açıklamalarda bulundu
Ermenistan'dan Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırı
Ermenistan'dan Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırı

Ermenistan, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine havan toplarıyla ateş açtı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı
Fas'ta göstericilere polis müdahalesi FOTO
Fas'ta göstericilere polis müdahalesi | FOTO

Fas'ta devam eden gösterilere destek vermek ve bölgede yaşanan gözaltıları protesto etmek için ülkenin birçok şehrinde yapılan eylemlere polis müdahalede bulundu
Kabil'de büyük patlama 54 ölü
Kabil'de büyük patlama: 54 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı'nın olduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 54 kişi öldü, 320 kişi de yaralandı.
Musul'da 180 bin sivil açlıkla mücadele ediyor
Musul'da 180 bin sivil açlıkla mücadele ediyor

Birleşmişler Milletler Dünya Gıda Programı, Musul'un batı yakasındaki "Eski Şehir'de" yaklaşık 180 bin sivilin açılık ve kötü hayat şartlarıyla mücadele ettiğini duyurdu
ABD den PYD'ye silah ve araç sevkiyatı
ABD’den PYD'ye silah ve araç sevkiyatı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG’ye küçük silah, mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı
Fransa'da grev nedeniyle akaryakıt istasyonlarında stok tükendi
Fransa'da grev nedeniyle akaryakıt istasyonlarında stok tükendi

Fransa'da akaryakıt taşıyan kamyon sürücülerinin greve gitmesi nedeniyle çok sayıda istasyonda stok tükendi
Hamas'tan 'Gazze'de yerel seçim' açıklamasına tepki
Hamas'tan 'Gazze'de yerel seçim' açıklamasına tepki

Hamas, "Gazze'deki görevini yerine getirmemekle ve yasalarla oynamakla" suçladığı Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin, Gazze'de ekim ayında "yerel seçim" yapılması yönünde aldığı kararı kınadı
ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek
ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek

ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, "SDG ile birlikte çalışıyoruz ve Rakka’ya 2 kilometre mesafedeyiz.Operasyon yakında başlayacak" dedi
Birleşik Krallık'ta erken genel seçime doğru
Birleşik Krallık'ta erken genel seçime doğru

Birleşik Krallık 8 Haziran'da yapılacak erken genel seçime giderken, İskoçya’nın bağımsızlığını savunan milliyetçi SNP, seçim beyannamesini açıkladı.
Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım
Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım

Fransa'nın Lübnan ordusuna yaptığı silah yardımı, başkent Beyrut'ta düzenlenen törenle Lübnanlı yetkililere teslim edildi
Trump'ın 3 ay önce atadığı iletişim direktörü Dubke istifa etti
Trump'ın 3 ay önce atadığı iletişim direktörü Dubke istifa etti

ABD Başkanı Trump tarafından 3 ay önce atanan Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke'nin istifa ettiği bildirildi
Japonya'dan Çin'e Kuzey Kore için 'baskı' çağrısı
Japonya'dan Çin'e Kuzey Kore için 'baskı' çağrısı

Japonya, Çin'e Kuzey Kore'ye nükleer ve füze konusunda daha fazla baskıda bulunması için çağrıda bulundu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili yürütülen sürece katılmasından memnuniyet duyarız." dedi
Avustralya'da düşen uçakta kurtulan olmadı
Avustralya'da düşen uçakta kurtulan olmadı

Avusturalya'nın Güney Avusturalya eyaletindeki Renmark kenti yakınlarında düşen uçakta bulunan biri pilot 3 kişi hayatını kaybetti

Haberler

Fas’ta sular durulmuyor
Fas ta sular durulmuyor

Fas’ın kuzey bölgesinde toplumsal gerginlik
Fas ın kuzey bölgesinde toplumsal gerginlik

Fas ve İspanya'dan ortak DEAŞ operasyonu
Fas ve İspanya'dan ortak DEAŞ operasyonu

Fas'ta "son Afrika dinozoru"nun fosili bulundu
Fas'ta quot son Afrika dinozoru quot nun fosili bulundu

HRW'den Cezayir ve Fas'a Suriyeli sığınmacılar için çağrı
HRW'den Cezayir ve Fas'a Suriyeli sığınmacılar için çağrı

Dünyanın en eski üniversitesi 'Karaviyyin Üniversitesi' | FOTO
Dünyanın en eski üniversitesi 'Karaviyyin Üniversitesi' FOTO

Suriyeli sığınmacıların çölde zorlu bekleyişi sürüyor
Suriyeli sığınmacıların çölde zorlu bekleyişi sürüyor

Fas'ta "Filistin'e destek" gösterisi
Fas'ta quot Filistin'e destek quot gösterisi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 