Fas'ta göstericilere polis müdahalesi | FOTO

Fas'ın kuzeyinde süren gösterilere destek vermek ve bölgede yaşanan gözaltıları protesto etmek için ülkenin birçok kentinde yapılan eylemlerden bazılarına polis müdahalede bulundu.
Ülkenin kuzeyinde yaklaşık 7 aydır devam eden gösterilere destek vererek, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen yüzlerce kişi başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplandı.
Kuzey bölgesindeki gösterileri organize eden ve bir süre önce gözaltına alınan Nasır ez-Zefzafi'nin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, hükümet aleyhine slogan atarak Bab El-Had Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
Fas'ta 2011 yılında "Arap Baharı" sürecinde birçok eylem düzenleyen 20 Şubat Hareketinin de destek verdiği gösteriye müdahale eden güvenlik güçleri, eylemcileri bölgeden uzaklaştırdı.
Sosyal medyada organize olan Kazablanka'daki göstericiler ise belediye binası önünde bir araya gelmek istedi. Gösteriyi önceden haber alan güvenlik güçleri bu kişilerin meydana girmesine izin vermedi.
Fes, Marakeş ve Kenitra kentlerindeki protestolara da yüzlerce kişi katıldı. Hükümet aleyhine slogan atan gruplar kuzey bölgesindeki gösterilere destek verdi.
El-Huseyma İstinaf Mahkemesi Savcılığı tarafından kuzey bölgesinde artan toplumsal gerginliğin ardından 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada, devletin bütünlüğüne ve birliğine kastettikleri şüphesiyle 26 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında Zefzafi'nin de olduğu 40 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Geçen yıl ekim ayında El-Huseyma'da Muhsin Fikri isimli bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından, El-Huseyma ve civar kentler başta olmak üzere ülke genelinde birçok gösteri düzenlenmişti. Son olarak 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen gösterilere 40 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.
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Fas'ta devam eden gösterilere destek vermek ve bölgede yaşanan gözaltıları protesto etmek için ülkenin birçok şehrinde yapılan eylemlere polis müdahalede bulundu
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