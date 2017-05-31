10:31, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Ermenistan'dan Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırı





Ermenistan, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine havan toplarıyla ateş açtı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ermenistan ordusu, cephe hattındaki Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine havan toplarıyla ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam ve Fuzuli illerindeki mevzi ve sivil yerleşim birimlerine 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açtığı bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, Azerbaycan ordusunun da Ermenistan ordusuna ateşle karşılık verdiği ifade edildi. Bakanlık, benzer provokasyonların tekrarlanması halinde uzak menzilli toplarla Ermenistan mevzilerinin gerisindeki yerleşim birimlerinin vurulacağı uyarısında bulundu.

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