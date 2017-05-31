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Beyaz Saray'dan Trump-Merkel gerginliğini yumuşatma operasyonu
Beyaz Saray'dan Trump-Merkel gerginliğini yumuşatma operasyonu

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan Almanya'yı eleştiren ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının ardından, günlük basın brifinginde tamamen zıt açıklamalarda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, "Başkan'ın (Trump) Merkel ile olan ilişkisi inanılmaz; çok iyi anlaşıyorlar ve Başkan ona (Merkel) çok saygı duyuyor." dedi.

Sözcü Spicer, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan Almanya'yı eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından, günlük basın brifinginde konuyla ilgili soruları cevapladı.

Merkel'in, "Avrupa Birliğinin artık ABD'ye güvenemeyeceği" şeklindeki değerlendirmesini soran basın mensubuna Spicer, "Başkan'ın (Trump) Merkel ile olan ilişkisi inanılmaz; çok iyi anlaşıyorlar ve Başkan ona (Merkel) çok saygı duyuyor. Kendisi, sadece Almanya'yı değil, Avrupa'nın kalanını da önemli bir müttefik olarak görüyor." şeklinde cevap verdi.

Merkel'in sözlerinin medya tarafından "çarpıtıldığını" iddia eden Spicer, Merkel'in "Avrupa'nın kaderinin kendi elinde olduğunu" söylediğini ve Trump'ın da aynı çizgiye işaret ettiğini dile getirdi.

TRUMP'TAN ALMANYA'YA ELEŞTİRİ

Konuyla ilgili sabah saatlerinde Twitter'dan açıklama yapan Trump ise "Almanya ile devasa bir ticari açığımız var; artı NATO ve askeri olarak ödemeleri gerekenden çok daha azını ödüyorlar. ABD için çok kötü. Bu değişecek." yorumunu yapmıştı.



İlgili Konular trump Almanya ABD
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