11:17, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

İran'da Laricani yeniden Meclis Başkanı





İran'da Ali Laricani, 10'uncu dönemin ikinci yılı için tekrar Meclis Başkanı seçildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'da Meclis Başkanlığına yeniden Ali Laricani'nin seçildiği bildirildi. İran resmi ajansının (İRNA) haberine göre, mecliste dün yapılan oylamaya tek aday olarak giren Kum kenti milletvekili Laricani, kullanılan 268 oyun 204'ünü aldı. Laricani böylece 10'uncu dönemin ikinci yılı için tekrar Meclis Başkanı seçildi. Seçimde kullanılan 64 oyun geçersiz sayıldığı kaydedildi. Meclis Başkan Yardımcılığı seçimlerinde ise Tebriz milletvekili reformist Mesud Pizişkiyan ve Tahran milletvekili ılımlı muhafazakar Ali Mutahhari'nin en yüksek oyu alarak görevlerine devam ettikleri belirtildi. Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen ancak son yıllarda ılımlı açıklamalarıyla ön plana çıkan Laricani, 2008'den bu yana Meclis Başkanlığını yürütüyor. Ali Laricani, 2015'te meclisteki muhafazakarlara rağmen İran'ın P5+1 ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşmaya da destek vermişti.

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