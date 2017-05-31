Güncelleme: 08:23, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Karamollaoğlu: Dünyanın 80 ayrı bölgesinde iç çatışma ve savaş var

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dünyanın 80 ayrı bölgesinde iç çatışma ve savaş olduğunu belirterek, "Ne yazık ki bu savaş ve çatışma bölgelerinin tam ortasında 250 milyon çocuk yaşamaktadır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin bir otelde düzenlediği "İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarı"nda yaptığı konuşmada, Milli Görüşçüler olarak dünyada yaşanan savaşları kınadıklarına dikkati çekerek, acıların dinmesinin tek çaresinin İslam Birliği kurmak olduğunu söyledi.

İyiliğin, güzelliğin ve kardeşliğin hakim olması gereken dünyada tam tersine her geçen gün zulüm, sömürü ve terörün arttığına işaret eden Karamollaoğlu, "Dünyanın 80 ayrı bölgesinde iç çatışma ve savaş var. Ne yazık ki bu savaş ve çatışma bölgelerinin tam ortasında 250 milyon çocuk yaşamaktadır. Son 10 yılda 2 buçuk milyondan fazla çocuk hayatını kaybetmiş, 15 milyondan fazla çocuk ise yaralanmış, sakat kalmıştır." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, Milli Görüşçüler olarak nerede yaşanırsa yaşansın, kimden gelirse gelsin, kimi hedef alırsa alsın silahsız masum insanlara yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hayat hakkı en kutsal haktır, bizim inancımızda haksız yere bir masumu öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ancak bugün batısıyla doğusuyla Müslümanıyla Hristiyanıyla uluslararası toplum bir samimiyet sınavıyla karşı karşıyadır. Akdeniz'de sahillere vuran çocukların cansız bedenleri yüreğimizi yakmıyorsa, mülteci çocuklara kapılarımızı dikenli tellerle kapatıyorsak, sığındıkları plastik botları, ölsünler diye Akdeniz'in karanlık sularına terk ediyorsak, ortada bir insanlık sorunu var demektir."

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın, 1991'de TBMM'de, "Hiç kimse İslam aleminin bugünkü dağınıklığından dolayı İslam Birliği kurulmayacak zannetmesin. Huzurlarınızda inanarak söylüyorum, Allah'ın izniyle İslam Birliği bir gün mutlaka kurulacaktır. Dünyanın bu gidişatı karşısında İslam Birliği kaçınılmaz bir zarurettir. Bunu burada söylüyor ve bütün dünyaya ilan ediyoruz." şeklindeki konuşmasını hatırlatan Karamollaoğlu, İslam Birliği'nin mutlaka kurulacağını sözlerine ekledi.