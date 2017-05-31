Rusya Suriye'deki DEAŞ hedeflerini vurdu

Rusya'nın Akdeniz'de bulunan gemisi ve denizaltısından Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 4 seyir füzesi fırlattığı bildirildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akdeniz'in doğusunda bulunan, Rusya Deniz Kuvvetlerine ait Amiral Essen Fırkateyni ve Krasnodar denizaltısından Suriye'nin Palmira bölgesindeki DEAŞ hedeflerine 4 seyir füzesi atıldığı belirtildi.
Hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Türkiye, ABD ve İsrail ordularının konuyla ilgili mevcut iletişim kanalları üzerinden bilgilendirildiği ifade edildi.
Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehdi, "Türkmenlerin tüm hakları, kenti tek taraflı yöneten KYB ve bu partinin mensubu olan Kerkük Valisi tarafından gasbedilmiş durumda" açıklaması yaptı
Yemen'de, Nisan ayının sonundan bu yana kolera salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 532'ye ulaştığını açıklandı
Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında biri gazeteci 17 kişi öldü
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Tarafların yer alacağı, mutabık kalınmış bir toplantı yok. Ancak henüz bitmedi, müzakereler çökmedi. " dedi.
Suriye'de Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısında ölü ve yaralılar var
Gine'de 15'inci yüzyıl ortalarında başlayan sömürgeciliğin izlerine Boffa şehrinde ve limanında hala rastlanabiliyor
İran'da Ali Laricani, 10'uncu dönemin ikinci yılı için tekrar Meclis Başkanı seçildi
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan Almanya'yı eleştiren ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının ardından, günlük basın brifinginde tamamen zıt açıklamalarda bulundu
Ermenistan, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine havan toplarıyla ateş açtı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı
Fas'ta devam eden gösterilere destek vermek ve bölgede yaşanan gözaltıları protesto etmek için ülkenin birçok şehrinde yapılan eylemlere polis müdahalede bulundu
Akdeniz'de bulunan Rus gemisi ve denizaltısından Suriye'ye 4 seyir füzesi fırlatıldı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı'nın olduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 54 kişi öldü, 320 kişi de yaralandı.
Birleşmişler Milletler Dünya Gıda Programı, Musul'un batı yakasındaki "Eski Şehir'de" yaklaşık 180 bin sivilin açılık ve kötü hayat şartlarıyla mücadele ettiğini duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG’ye küçük silah, mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı
Fransa'da akaryakıt taşıyan kamyon sürücülerinin greve gitmesi nedeniyle çok sayıda istasyonda stok tükendi
Hamas, "Gazze'deki görevini yerine getirmemekle ve yasalarla oynamakla" suçladığı Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin, Gazze'de ekim ayında "yerel seçim" yapılması yönünde aldığı kararı kınadı