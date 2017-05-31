Güncelleme: 10:13, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Rusya Suriye'deki DEAŞ hedeflerini vurdu



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Akdeniz'de bulunan Rus gemisi ve denizaltısından Suriye'ye 4 seyir füzesi fırlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın Akdeniz'de bulunan gemisi ve denizaltısından Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 4 seyir füzesi fırlattığı bildirildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akdeniz'in doğusunda bulunan, Rusya Deniz Kuvvetlerine ait Amiral Essen Fırkateyni ve Krasnodar denizaltısından Suriye'nin Palmira bölgesindeki DEAŞ hedeflerine 4 seyir füzesi atıldığı belirtildi. Hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Türkiye, ABD ve İsrail ordularının konuyla ilgili mevcut iletişim kanalları üzerinden bilgilendirildiği ifade edildi.

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