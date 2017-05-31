12:15, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Esed rejimi Türkmendağı'na saldırdı





Suriye'de Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısında ölü ve yaralılar var

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejime ait birlikler, dün akşamdan itibaren muhaliflerin kontrolündeki köyleri top atışlarıyla vurdu. Sabah saatlerine kadar aralıklarla süren saldırılarda Kelez, Sarraf, Sallur, Karaman ve İsapınarı köyleri ve çevreleri yoğun şekilde hedef alındı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındı. Öte yandan, rejim güçlerine ait birlikler Türkmendağı'nın batısındaki Cebel Ekrad bölgesini de top ve füzelerle vurdu.

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