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Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son durum
Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son durum

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Tarafların yer alacağı, mutabık kalınmış bir toplantı yok. Ancak henüz bitmedi, müzakereler çökmedi. " dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son durumu değerlendirdi.

Türkiye'nin müzakere sürecinin işlemesinden yana net bir tutumu olduğunu vurgulayan Eide, "Türkiye, sürece başından bu yana destek verdi. Çavuşoğlu da, hiçbir ön koşul olmaksızın tekrar bir araya gelinmesi halinde Cenevre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı'na katılmaya hazır olduklarını teyit etti." dedi.

"TÜRK TARAFININ GÖRÜŞÜNE KATILIYORUM"

Rum lider Anastasiadis'in, sürecin işleyişine ilişkin daha önce varılan mutabakatların aksine güvenlik, garantiler ve toprak konularının diğer başlıklardan önce ele alınmasını şart koşmasını değerlendiren Eide, şunları kaydetti:

"Her zaman taraflar arasında bir anlaşmaya varılması için çabalıyorum. Güney Kıbrıs tarafının görüşü böyle. Türkiye'nin de desteklediği, Kıbrıs Türk tarafının görüşü ise her şeyi birlikte ve birbiriyle bağlantılı şekilde daha önce belirlenen parametreler çerçevesinde ele alıp tartışmak. Onları aynı kağıt üzerinde buluşturacak bir yol bulmaya çalışıyorum. Elbette, bütün konuların birbiriyle ilintili olduğunu görmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan, Türk tarafının konuların birbiriyle bağlantılı olduğu yönündeki görüşüne katılıyorum. Ancak bu, bazı konulara özel bir vurgu yapmamızı engellemez. Bu aşamada bu konuda daha fazla yorum yapmam çok zor çünkü bu, tam da bu günlerde müzakere etmeye çalıştığım şey."

"PLANLANAN YOLU İZLERSEK ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Eide, "Süreçte ortaya atılan bu yöntem değişikliği önerisinin ciddi bir sorun oluşturduğunu düşünüyor musunuz? sorusuna, "Evet. Konferansa başlangıçtaki özgün haliyle devam edebilir ve en başta planlanan yolu izleyebilirsek çok daha iyi olacağını düşünüyorum. O zaman enerjimizi bunu nasıl organize edeceğimizden ziyade, gerçek tartışmalara harcayabiliriz." yanıtını verdi.

"BU BİR AÇMAZ. ANCAK HENÜZ MÜZAKERELER ÇÖKMEDİ"

Süreçte yakın geleceğe dair bir görüşme takviminin henüz oluşmadığına işaret eden Eide, taraflarla sürekli temasta olduğunu söyledi.

Şu anda tüm tarafların yer alacağı, üzerinde mutabık kalınmış bir toplantı olmadığını anlatan Eide, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç garantör ülkenin, Kıbrıs'taki tarafların birlikte yer alacağı bir toplantı ancak konferans için bir araya gelindiğinde yapılabilir. Kıbrıs'taki liderlerin görüşmesi de, Kıbrıs'ta, kendilerinin karar vereceği bir konu. Sanırım bu açmazın giderilmesi biraz zaman alacak. Bu bir açmaz. Ancak henüz bitmedi, müzakereler çökmedi. Bir anlamda bir çıkmaz sokaktayız ve buradan çıkmak için biraz diplomatik çalışma yapmamız gerek."



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