12:54, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Irak'ta bombalı intihar saldırısı: 17 ölü



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Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında biri gazeteci 17 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında biri gazeteci 17 kişinin öldüğü bildirildi. Hit Yerel Konsey Başkanı Muhammed el-Muhammedi, bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu çoğu sivil 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırıda ölenler arasında Asya televizyon kanalının muhabiri Suheyb el-Hiti ile 4 askerin bulunduğunu aktaran Muhammedi, yaralılar arasında ise El-Camiiyye televizyonunda kameraman olarak görev yapan Vemıd ed-Delimi ile 4 askerin yer aldığını ifade etti. Muhammedi, durumu ağır yaralıların Er-Ramadi Hastanesi'ne, diğerlerinin başkent Bağdat'taki farklı hastanelere nakledildiği bilgisini verdi.

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