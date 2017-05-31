13:03, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 500'ü aştı





Yemen'de, Nisan ayının sonundan bu yana kolera salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 532'ye ulaştığını açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 532'ye yükseldiğini duyurdu. DSÖ Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yemen'in 253 bölgesinde 27 Nisan'dan bu yana 65 bin 300'den fazla şüpheli vaka tespit edildi. Açıklamada, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 532'ye ulaştığı kaydedildi. DSÖ, 29 Mayıs'ta, Yemen'de kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 473'e yükseldiğini açıklamıştı. Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

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