Türk Kızılayının yardım gemilerinden ilki Somali için yola çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türk Kızılayının "Umudu ol" kampanyası kapsamında topladığı yardımlar, 2 Haziran'da gemi ile Somali'ye gönderilecek.
Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Afrika ülkelerinde yaşanan insani krizlere sessiz kalmayan Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Somali, Yemen ve Sudan’a gönderilecek olan üç yardım gemisinden ilkinin hazırlıklarında sona geldi.
Mersin'in Silifke ilçesinde demirli bulunan insani yardım malzemelerini Somali'ye götürecek Sebat adlı gemi, 2 Haziran'da denize açılacak.
"Umudu ol" kampanyası kapsamında, Somali'nin bütün bölgelerine gidecek olan yardım gemisi 15 ton un, şeker ve çeşitli gıda malzemelerinin yanı sıra ilaç, laboratuvar malzemelerini de bölgeye ulaştıracak.
Silifke'deki Taşucu Limanı'nda 2 Haziran'da düzenlenecek uğurlama törenin, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden'in katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi
Türk Kızılayının, Ramazan dolayısıyla 15 ton un, şeker ve çeşitli gıda malzemeleri yüklü insani yardım gemisi 2 Haziran'da Mersin'den, Somali'ye doğru hareket edecek
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