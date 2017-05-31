Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı birçok resmi kuruluş ve yabancı temsilciliğin bulunduğu bir bölgede meydana gelmiştir. Patlama Kabil Büyükelçiliğimizin binalarında da hasara neden olmuştur. Büyükelçilik personelimiz, saldırıdan zarar görmemiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede dost ve kardeş Afganistan halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 80 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.