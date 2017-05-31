13:31, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Güney Kore Suudi Arabistan'a tersane kuruyor





Suudi Arabistan, Güney Kore ile ülkenin doğusuna tersane kompleksi anlaşması yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan merkezli ARAMCO şirketinin Birleşik Arap Emrilikleri (BAE) merkezli Lamprell plc, Suudi Denizcilik ve Güney Koreli Hyundai şirketiyle ülkenin doğusunda bir tersane kompleksi kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi konusunda anlaşma imzaladığı bildirildi. ARAMCO'dan yapılan açıklamada, iş hacmi ve türü bakımından bölgedeki en büyük yapı olacak kompleksin gaz arama, sondaj, ticari yük gemileri ve yardımcı gemiler gibi bir çok platformda üretim yapacağı ve 2019'da hayata geçirilerek üretime başlayacağı 2022'de ise tam kapasiteye ulaşacağı belirtildi. Komplekste yıllık 4 sondaj gemisi, 40 normal gemi, 3 petrol tankeri gemi üretileceği ayrıca 260 gemiye bakım yapılacağı kaydedildi.

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