Güncelleme: 14:09, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Vergi borcu yapılandırmasında son gün





Vergi borcu yapılandırılmasında ikinci taksit için bugün son gün. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Vergi borcunda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırma uygulamasında ikinci taksit ödeme süresi bugün son buluyor. Bu gece saat 24.00'e kadar vergi daireleri açık olacak. Kamu bankaları da bugün saat 21.00'e kadar açık. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

İlgili Konular yeniden yapılandırma

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.