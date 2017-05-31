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Kenya'nın tarihi köyünde Ramazan heyecanı
Kenya'nın tarihi köyünde Ramazan heyecanı

Kenya'nın bin 500 nüfuslu Müslüman çoğunluklu Takaungu köyündeki halk Ramazan'ı coşkuyla karşıladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kenya'nın, Hint Okyanusu kıyısındaki Kilifi eyaletine bağlı Takaungu köyünde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayını oruç ve ibadetle geçiriyor.

Doğu Afrika'daki köle ticaretinin yapıldığı merkezlerden sadece biri olan bin 500 nüfuslu Takaungu köyündeki halkın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor.

Bir dönem Arapların hüküm sürdüğü köyde, halkın büyük bölümünün kökeni Umman Sultanlığı'na dayanıyor.

Takaungu sakinleri, köyün hemen yanı başındaki Hint Okyanusu'nda balıkçılık yaparak ve tarımla uğraşarak geçimlerini sağlıyor.

"Yirminci Yüzyıl İkonu" unvanına layık görülen ve "Yaşayan En Başarılı 100 Halk Entellektüeli" arasında gösterilen tanınmış Kenyalı düşünür ve Profesör Ali Mazrui de bu köyde doğanlar arasında bulunuyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ VAZGEÇİLMEZLERİ

Köy sakinlerinden El Emin Süleyman Ali (49), yerel yemeklerle hazırladığı iftar sofrasında misafir ettiği AA muhabirine, Ramazanları nasıl geçirdiklerini anlattı.

Ali, Ramazanın kendileri için en güzel aylardan olduğunu belirterek, "Ramazan ayı geldiği zaman köyün havası değişiyor. Bu köyde yaşayanların çoğunluğu Müslüman. Ramazanın heyecanını burada çok güzel hissediyorsunuz." dedi.

Ramazanda, karısının yöresel yemekler yaptığını belirten Ali, Kenya'nın diğer bölgelerinin aksine daha çok kendi kültürlerinden yemekler pişirdiklerini söyledi.

Ali, "Özellikle Ramazan ayında sofralarımızda olmazsa olmazlar var." ifadesini kullandı.

Ailenin tek kızı El Emin Aishe Salime de (17), yerel dilde "muchicha" olarak bilinen otu ayıkladıktan sonra haşlanmış patatesle kavurduklarını ve böylece çok lezzetli bir yemek elde ettiklerini belirtti.

Konumu itibarıyla onlarca çeşit tropikal meyvenin yetiştiği bu bölgede iftar sofralarının en sık tüketilen yiyeceği ise Hindistan cevizi oluyor.

Çoğu yemeğin de içine konulan bu meyveyle yöre halkı kuru fasulye ve kabak tatlısı bile pişiriyor.

Demir hindi olarak da bilinen Afrika kökenli "Tamarind" meyvesinden yapılan yöresel içecek ise Takaungu köylülerinin sofralarının vazgeçilmezlerinden biri.

Yaklaşık 13 buçuk saat oruç tutan Takangulu Müslümanlar, akşam saat 18.30 gibi küçük atıştırmalıklarla iftarlarını açıp akşam namazlarını camide kıldıktan sonra eve dönüp yarım bıraktıkları iftarlarını tamamlıyor.

Sıcaklığın 30 derecenin üzerinde hissedildiği köyde halk, Ramazan ayını gündüzleri daha çok evlerinde ibadetle geçirirken çocuklar ise okulun dışındaki zamanlarda köydeki medresede Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor.



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