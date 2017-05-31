15:05, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Mavi Marmara şehitleri anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail ordusunun uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği baskında şehit olan, Ali Haydar Bengi ile İbrahim Bilgen anıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda Ali Haydar Bengi'nin mezarı başında bir araya gelen yakınları ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehit Ali Haydar Bengi Derneği Başkanı Aziz Adıgüzel yaptığı konuşmada, Mavi Marmara gemisinde yaşananları anımsatarak, şehitlerinin yolunu izleyeceklerini belirtti.

Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden İbrahim Bilgen'in Siirt Şeyh Musa Mezarlığı'ndaki kabrinde de İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve İlim Yayma Cemiyeti üyeleri ile yakınları toplanıp, dua etti.

İbrahim Bilgen'in oğlu Yusuf Bilgen, başta Filistin işgali olmak üzere tüm İslam coğrafyasındaki zulümlerin ortadan kalkması için dua ettiklerini belirterek, "Gazze özgürleşene kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.