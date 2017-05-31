DEAŞ'ın Irak'taki varlığı

DEAŞ'ın, 2014'te üçte birini ele geçirdiği Irak topraklarındaki hakimiyet alanının yaklaşık yüzde 80'ini kaybettiği bildirildi.
Irak güçlerinin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava desteğiyle 7 ay önce başlattığı operasyonlara rağmen örgütün Musul'un batı bölgeleri ve kente bağlı Türkmenlerin yaşadığı Telafer'deki hakimiyeti sürüyor.
Musul'un doğu yakasını 4 ay önce tamamen kurtaran Irak güçlerinin, DEAŞ'ın yoğun taarruz ve direniş gösterdiği batı bölgelerinde operasyonları devam ediyor. Uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteğiyle 17 Ekim 2016'da başlatılan operasyon kapsamında şimdiye kadar Musul'un yüzde 85'i örgütten geri alındı.
DEAŞ, Telafer ve İyaziyye'nin yanı sıra Kerkük'ün önemli bir alanını kapsayan Havice ilçesiyle Enbar'ın batısındaki Kaim, Rava ve Ana bölgelerini ise kontrolünde tutmaya devam ediyor.
Irak ordusunun büyük bölümünü geri aldığı kentin batısındaki eski Musul bölgesi ve ona bağlı Zencili, Şifa ve Sahha semtlerinde DEAŞ üyeleriyle yoğun çatışmalar sürüyor.
Irak güçleri, DEAŞ liderinin sözde hilafetini ilan ettiği Büyük Musul Camii (Nuri Camii) çevresinde örgüte ait çok sayıda mühimmat deposunu imha ettiğini duyurdu.
Ancak Irak güçlerinin, Musul'un batısını Ramazandan önce tamamen DEAŞ'tan temizleme planı gerçekleşmedi.
Adının açıklanmasını istemeyen Irak ordusunda görevli üst düzey bir komutan, "DEAŞ, kentteki son kalesi eski Musul bölgesindeki ilerleyişimizi büyük ölçüde keskin nişancılarla engelliyor. Bu da, operasyonun belirlediğimiz takvime göre ilerlemesini zorlaştırarak uzamasına neden oluyor." dedi.
Musul operasyonuna ordu ve polis güçlerinin yanında İran'ın desteklediği Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı gruplar da katılıyor.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin önceki gün Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırına ulaştığını açıklamasının ardından gözler bu bölgeye çevrildi. İran eğilimli milislerin söz konusu sınırı kontrol altına alarak, Suriye ile lojistik ve ikmal hattını tamamlama stratejisi uyguladığı belirtiliyor.
Irak meclisi tarafından "resmi güvenlik kurumu" unvanı verilse de Haşdi Şabi’nin, Tikrit, Diyala, Felluce ve birçok Sünni bölgesinde gerçekleştirdiği, uluslararası raporlara da giren keyfi mezhepçi uygulamaları ve hak ihlalleri nedeniyle DEAŞ sonrası Irak'ta yeni risk odağı olacağından endişe ediliyor.
Musul'un batısında DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerde 150 ila 200 bin sivilin mahsur kaldığı ifade ediliyor. Irak güçleri, sivillerin tahliyesi için güvenlik koridorları açmaya çalışıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çekmeye karar verdiği iddia edildi
Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi tarafından bir okula ateş açıldı.
DEAŞ, 2014'te üçte birini ele geçirdiği Irak topraklarındaki hakimiyet alanının yaklaşık yüzde 80'ini kaybetti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konusunda, Türkiye ve İran'ın yapıcı bir yaklaşımı olduğunu söyledi
Suudi Arabistan, Güney Kore ile ülkenin doğusuna tersane kompleksi anlaşması yaptı
Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehdi, "Türkmenlerin tüm hakları, kenti tek taraflı yöneten KYB ve bu partinin mensubu olan Kerkük Valisi tarafından gasbedilmiş durumda" açıklaması yaptı
Yemen'de, Nisan ayının sonundan bu yana kolera salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 532'ye ulaştığını açıklandı
Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında biri gazeteci 17 kişi öldü
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Tarafların yer alacağı, mutabık kalınmış bir toplantı yok. Ancak henüz bitmedi, müzakereler çökmedi. " dedi.
Suriye'de Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısında ölü ve yaralılar var
Gine'de 15'inci yüzyıl ortalarında başlayan sömürgeciliğin izlerine Boffa şehrinde ve limanında hala rastlanabiliyor
İran'da Ali Laricani, 10'uncu dönemin ikinci yılı için tekrar Meclis Başkanı seçildi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı'nın olduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 80 kişi öldü, 350 kişi de yaralandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan Almanya'yı eleştiren ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının ardından, günlük basın brifinginde tamamen zıt açıklamalarda bulundu
Ermenistan, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine havan toplarıyla ateş açtı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı
Fas'ta devam eden gösterilere destek vermek ve bölgede yaşanan gözaltıları protesto etmek için ülkenin birçok şehrinde yapılan eylemlere polis müdahalede bulundu