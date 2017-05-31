YÖK'ten akademik kadro ilanına iptal

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı yardımcı doçent kadro ilanının iptal edilmesi kararı aldı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı için verdiği ve kamuoyunun eleştirisine konu olan akademik kadro ilan şartlarının, akademik teamüllere ve kriterlere uymadığının anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, 22 Mayıs'ta ulusal bir gazetede yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı yardımcı doçent kadro ilanının iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.
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Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı için verdiği ve kamuoyunun eleştirisine konu olan akademik kadro ilan şartlarının, akademik teamüllere ve kriterlere uymadığının anlaşıldığı belirtildi.
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