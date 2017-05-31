Suudi Arabistan'da okula ateş açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi bir okula ateş açtı. Okulda çocukların bulunmadığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir bilgi yok.
ABD Büyükelçiliği olayı Twitter hesabından duyurdu.
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Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi tarafından bir okula ateş açıldı.
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