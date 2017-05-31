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Suudi Arabistan'da okula ateş açıldı
Suudi Arabistan'da okula ateş açıldı

Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi tarafından bir okula ateş açıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi bir okula ateş açtı. Okulda çocukların bulunmadığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir bilgi yok.

ABD Büyükelçiliği olayı Twitter hesabından duyurdu.



İlgili Konular Suudi Arabistan
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