15:23, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Suudi Arabistan'da okula ateş açıldı





Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi tarafından bir okula ateş açıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi bir okula ateş açtı. Okulda çocukların bulunmadığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir bilgi yok. ABD Büyükelçiliği olayı Twitter hesabından duyurdu.

İlgili Konular Suudi Arabistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.