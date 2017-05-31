15:33, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

ABD İklim anlaşmasından geri çekildi iddiası





ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çekmeye karar verdiği iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Axios media, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çekmeye karar verdiğini iddia etti.

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