15:40, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

İsveç'te ombudsmandan "el sıkışmama" açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsveç'te ayrımcılık ombudsmanı, dini nedenlerle veya farklı sebeplerle iş görüşmesinde el sıkışmayan kişileri işe almayan işverenlerin dolaylı olarak ayrımcılık yapmış sayılacağını açıkladı.

Ayrımcılık ombudsmanının internet sitesinden yayımlanan açıklamada, ''Dini nedenlerle veya farklı sebeplerle iş görüşmesinde el sıkışmayan kişileri işe almayan işverenler dolaylı olarak ayrımcılık yapmış sayılacaktır. İnsanların inançları nedeniyle işe girmesinin engellenmesi, toplumun yararına olmaz ve bu kişilerin nasıl selam vereceğine iş veren karar veremez." ifadesi kullanıldı.

Ombudsmanın böyle bir karar almasının neden olarak, engelli ve yaşlı bakımevleri ile sağlık ocaklarında bu tür olayların yaşanması gösterildi.

