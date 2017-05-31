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Fransa'da Roland Garros kortunda bomba paniği
Fransa'da Roland Garros kortunda bomba paniği

Fransa Açık maçlarının oynandığı alanda şüpheli bir çanta bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Açık (Roland Garros) maçlarının oynandığı Philippe Chatrier kortunda bulunan şüpheli çanta nedeniyle, yollar kapatıldı. 



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