15:54, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Fransa'da Roland Garros kortunda bomba paniği





Fransa Açık maçlarının oynandığı alanda şüpheli bir çanta bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa Açık (Roland Garros) maçlarının oynandığı Philippe Chatrier kortunda bulunan şüpheli çanta nedeniyle, yollar kapatıldı.

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