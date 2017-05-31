16:13, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı





Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 15.45'te başladı.

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